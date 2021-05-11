В самолете, который направлялся из Киева в Доминикану, женщине расцарапали лицо и откусили ноготь

Об этом сообщил в своем Instagram блогер Андрей Трушковский, который находился в компании пострадавшей девушки Юлии и ее мужа Константина.

Блогер сообщил, что конфликт вспыхнул, ктогда муж Юлии отодвинул свое кресло, а это якобы не понравилось супружеской паре, которая сидела сзади.

"Костя с Юлей спали. Ребенок сзади начал бить по сидению Юли, Костя просто попросил, чтобы он этого не делал. В следующий момент Костя встал и пошел в туалет, а когда вернулся, сел на свое кресло и откинул его. Женщина не Костю начала дубасить, а Юлю, которая спала, и х**рить ее в кресло. Потом расцарапала ей лицо, погрызла руку и откусила ноготь", – рассказал Трушковский.

Напомним, стрельба произошла в школе №175 на улице Файзи в Казани. Подросток с оружием открыл стрельбу.

Позже в здании школы произошел взрыв. Дети выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись от нападающих.

Их эвакуировали через ограждения.

Подростка, которого подозревают в стрельбе, удалось задержать.

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