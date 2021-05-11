В Российской школе открыли стрельбу
По предварительной информации, в результате ЧП девять человек погибли, сообщает Telegram канал "112".
Также в здании школы произошел взрыв. Данные о нападающих разняться. В СМИ сообщают о двух нападающих мужчинах в масках, другие, что стрельбу открыл подросток. Его уже задержали. К месту происшествия выехали 20 карет скорой помощи.
Ещё 10 человек ранены, их госпитализируют.
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Ранее мы рассказывали, что шестиклассница принесла пистолет в свою среднюю школу, и выстрелила в двух учеников и охранника.
ЧП произошло в небольшом городке Ригби, примерно в 95 милях (145 км) к юго-западу от Йеллоустонского национального парка.
Сообщается, что ребенок вытащил пистолет из рюкзака и произвела несколько выстрелов внутри и за пределами средней школы.
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