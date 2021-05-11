В Российской школе открыли стрельбу

По предварительной информации, в результате ЧП девять человек погибли, сообщает Telegram канал "112".

Также в здании школы произошел взрыв. Данные о нападающих разняться. В СМИ сообщают о двух нападающих мужчинах в масках, другие, что стрельбу открыл подросток. Его уже задержали. К месту происшествия выехали 20 карет скорой помощи.

Ещё 10 человек ранены, их госпитализируют.

Ранее мы рассказывали, что шестиклассница принесла пистолет в свою среднюю школу, и выстрелила в двух учеников и охранника.

ЧП произошло в небольшом городке Ригби, примерно в 95 милях (145 км) к юго-западу от Йеллоустонского национального парка.

Сообщается, что ребенок вытащил пистолет из рюкзака и произвела несколько выстрелов внутри и за пределами средней школы.

Напомним, трагедия произошла в гимназии, врачи борются за жизнь юного украинца: "Пулевое ранение головы"

Как сообщала Politeka, трагедия произошла на глазах у школьников, кадры и детали: "Потерял сознание и упал на тротуар"

Также Politeka писала, что 11-летнего ребенка расстреляли из дробовика в Тернополе, врачи насчитали 42 ранения.