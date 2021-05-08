Фото с телескопа падающей на Землю 22-тонной ракеты показали в сети

Китайская 22-тонная ракета-носитель Long March 5B вышла из-под контроля при запуске и на выходных может упасть на Землю.

По прогнозам, она войдет в атмосферу ориентировочно 8 мая.

Эти данные будут известны за несколько часов до падения, говорится на сайте virtualtelescope.

Напомним, ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которую почти неделю назад запустил Китай, вышла из-под контроля С таким заявление выступил представитель Пентагона Майк Ховард, сообщает CNN.



Она может упасть на Землю 8 мая, но точное место и время пытаются выяснить в Космическом командывании.

По словам ученого с Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, высчитать точное место падения ракеты будет возможно лишь за несколько часов до ее падения.

В то же время ученый заверил, что беспокоится не стоит.

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