Фото с телескопа падающей на Землю 22-тонной ракеты показали в сети
Китайская 22-тонная ракета-носитель Long March 5B вышла из-под контроля при запуске и на выходных может упасть на Землю.
По прогнозам, она войдет в атмосферу ориентировочно 8 мая.
Эти данные будут известны за несколько часов до падения, говорится на сайте virtualtelescope.
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Напомним, ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которую почти неделю назад запустил Китай, вышла из-под контроля
С таким заявление выступил представитель Пентагона Майк Ховард, сообщает CNN.
Она может упасть на Землю 8 мая, но точное место и время пытаются выяснить в Космическом командывании.
По словам ученого с Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, высчитать точное место падения ракеты будет возможно лишь за несколько часов до ее падения.
В то же время ученый заверил, что беспокоится не стоит.
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