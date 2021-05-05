Ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которую почти неделю назад запустил Китай, вышла из-под контроля

С таким заявление выступил представитель Пентагона Майк Ховард, сообщает CNN.

Она может упасть на Землю 8 мая, но точное место и время пытаются выяснить в Космическом командывании.

По словам ученого с Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, высчитать точное место падения ракеты будет возможно лишь за несколько часов до ее падения.

В то же время ученый заверил, что беспокоится не стоит:

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"Риск того, что будет какой-то ущерб или что обломки заденут людей, довольно мал", - отметил Макдауэлл.

Напомним, прошло уже полвека после того, как последний астронавт Аполлона ступил на Луну.

Сейчас и в ближайшие несколько лет в НАСА будут работать над тем, чтобы отправить первую женщину на поверхность Луны уже через 10 лет.

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Новую программу назвали "Артемида", в честь мифической сестры-близнеца Аполлона, и цель состоит в том, чтобы следующий след на Луне оставила именно женщина.

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