В России на репетиции парада Победы произошло ЧП

Об этом сообщило информагентство РФ "Башинформ".

Так, в городе Уфа во время репетиции парада в честь 9 мая один из танков загорелся, на него пролилось топливо и вспыхнуло.

Танкист погасил огонь самостоятельно до прибытия спасателей, приехавшие пожарные смыли топливо.

Ранее мы писали, что боевики на Донбассе продолжают провокации бойцов ВСУ.

В частности, 5 мая боевики обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная в Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар.

Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил.

Из-за возгорания существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры. Огонь был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Погибших и раненых к счастью нет.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.

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