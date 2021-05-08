В России на репетиции парада Победы произошло ЧП
Об этом сообщило информагентство РФ "Башинформ".
Так, в городе Уфа во время репетиции парада в честь 9 мая один из танков загорелся, на него пролилось топливо и вспыхнуло.
Танкист погасил огонь самостоятельно до прибытия спасателей, приехавшие пожарные смыли топливо.
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Ранее мы писали, что боевики на Донбассе продолжают провокации бойцов ВСУ.
В частности, 5 мая боевики обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная в Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар.
Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил.
Из-за возгорания существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры. Огонь был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Погибших и раненых к счастью нет.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.