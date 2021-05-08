Ушел из жизни раненый на Донбассе боец ВСУ из Полтавской области
Младший сержант Опрышко Юрий Леонидович получил пулевое ранение в голову 9 апреля вблизи Старогнатовки.
Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook.
Когда Юрий получил ранения, его оперативно доставили в госпиталь в Мариуполь, потом во Львов.
Врачи месяц боролись за жизнь защитника, но, к сожалению, спасти украинца не удалось.
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10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание с защитником.
Ранее мы писали, что боевики на Донбассе продолжают провокации бойцов ВСУ.
В частности, 5 мая боевики обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная в Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар.
Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил.
Из-за возгорания существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры. Огонь был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Погибших и раненых к счастью нет.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.