Ушел из жизни раненый на Донбассе боец ВСУ из Полтавской области

Младший сержант Опрышко Юрий Леонидович получил пулевое ранение в голову 9 апреля вблизи Старогнатовки.

Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook.

Когда Юрий получил ранения, его оперативно доставили в госпиталь в Мариуполь, потом во Львов.

Врачи месяц боролись за жизнь защитника, но, к сожалению, спасти украинца не удалось.

10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание с защитником.

Ранее мы писали, что боевики на Донбассе продолжают провокации бойцов ВСУ.

В частности, 5 мая боевики обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная в Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар.

Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил.

Из-за возгорания существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры. Огонь был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Погибших и раненых к счастью нет.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.

Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.