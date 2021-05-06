Могла оборваться не одна человеческая жизнь

Боевики на Донбассе продолжают провокации бойцов ВСУ

В частности, 5 мая боевики обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная в Луганской области противотанковой управляемой ракетой, которая взорвалась и вызвала пожар.

Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил.

Из-за возгорания существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры. Огонь был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Погибших и раненых к счастью нет.

Об обстреле российских наемников уже уведомили представителей ОБСЕ, ведь из-за обстрела могла оборваться не одна человеческая жизнь.

В ООС подчеркнули, что действия российских оккупантов в которой раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население

Стоит напомнить, что ранее боевики на Донбассе обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где лечатся 45 украинцев. Кроме того, под вражеский огонь попал автомобиль скорой помощи и несколько домов гражданских жителей.

Так, лечебное учреждение и карета скорой получили серьезные повреждения, а дома мирного населения остались без света.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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