"Предварительно, без внешних признаков насильственной смерти. По указанному факту, как того требует процедура в подобных случаях, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство»", - сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что под Киевом нашли тело 17-летнего парня из Белой Церкви, который пропал несколько дней назад.

Андрей ушел из дома в понедельник, 26 апреля днем и не вернулся.

Родственники обратились в полицию, но подростка нашли уже мертвым.

Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.

Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.

Также Politeka писала, что водитель на "Мерседесе" подрезал маршрутку с людьми и начал стрельбу: кадры ЧП под Киевом.