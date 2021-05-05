На Николаевщине обнаружили тело пропавшей ранее девушки
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.
20-летняя ушла из дома 3-го мая. С тех пор поиски девочки не прекращались, но спустя чуть более двух суток ее тело обнаружили в реке.
"Предварительно, без внешних признаков насильственной смерти. По указанному факту, как того требует процедура в подобных случаях, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство»", - сообщили в полиции.
Ранее мы сообщали, что под Киевом нашли тело 17-летнего парня из Белой Церкви, который пропал несколько дней назад.
Андрей ушел из дома в понедельник, 26 апреля днем и не вернулся.
Родственники обратились в полицию, но подростка нашли уже мертвым.
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