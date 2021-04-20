Под Киевом между водителями возник конфликт, которой перерос в перестрелку
Как передает Politeka.net, видео вопиющего инцидента опубликовал "Киев.Оперативный".
Все произошло на трассе Киев-Чернигов.
"Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди и начал стрелять", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина несколько раз выстрелил в маршрутчика, но то продолжили гнаться с битой за ним.
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Как рассказали пассажиры автобуса, водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше по маршруту.
Ранее мы сообщали, что таксисты избили пассажиров из-за маленького щенка в Виннице.
Супружеская пара возвращалась с гостей и вызвала такси, но они забыли указать, что вместе с ними будет животное. Водитель сначала подтвердил поездку, а потом начал им хамить.
Пассажиры пытались вызвать полицию, а таксист в ответ позвал своих товарищей, которые избили не только мужчину, но и его супругу.
Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.
Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.
Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "Убери свои деньги и освободи машину".