Под Киевом между водителями возник конфликт, которой перерос в перестрелку

Как передает Politeka.net, видео вопиющего инцидента опубликовал "Киев.Оперативный".

Все произошло на трассе Киев-Чернигов.

"Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди и начал стрелять", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина несколько раз выстрелил в маршрутчика, но то продолжили гнаться с битой за ним.

Как рассказали пассажиры автобуса, водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше по маршруту.

Ранее мы сообщали, что таксисты избили пассажиров из-за маленького щенка в Виннице.

Супружеская пара возвращалась с гостей и вызвала такси, но они забыли указать, что вместе с ними будет животное. Водитель сначала подтвердил поездку, а потом начал им хамить.

Пассажиры пытались вызвать полицию, а таксист в ответ позвал своих товарищей, которые избили не только мужчину, но и его супругу.

Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.

Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.

Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "Убери свои деньги и освободи машину".