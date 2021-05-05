В гибели киевского туриста в Карпатах всплыли неожиданные подробности

Напомним, два туриста из столицы во время катания на лыжах заблудились возле села Березники Свалявского района в Карпатах еще 13 февраля. На следующий день, 14 февраля, одного из мужчин нашли, его состояние было удовлетворительное.

Поиски продолжались 21 день, до 5 марта, однако они не дали никаких результатов. Спустя три месяца тело Алексея нашли в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.

По словам друзей погибшего, Сергей, который находился с ним в тот день, может что-то недоговаривать.

"Вполне возможно, он видел, что и как случилось, но из страха молчит", - заявил в интервью "КП" друг Алексея Юрий Швец.

Как рассказал еще один товарищ погибшего, допускает, что Сергей бросил его одного в горах.

"Я его спрашиваю: "Сергей, скажи честно, ты его бросил?" Он говорит: "Ты не понимаешь, такая ситуация, я так испугался. Сам спал стоя. Снег… еле пробивался. Он физически неподготовленный был. Еле пробивался, плакал через каждые 200 метров". Я снова спросил: "Ты его бросил?" Он молчит. Мне кажется, он понял, что с Лехой что-то случилось. Ему, простите, хана. И Сергей просто ушел", - поделился мужчина.

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