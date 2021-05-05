На Одесчине перевернулась маршрутка с людьми

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Авария случилась на трассе Одесса – Киев.



По предварительной информации, водитель микроавтобуса обгонял фуру и выехал в грузовик.

Известно о двух пострадавших, которым понадобилась помощь медиков.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП оборвалась жизнь 18-летней украинки в Киеве.

За рулем Infiniti был пьяный мужчина, по вине которого и произошла авария.

Он нее остановился по требованию патрульных, утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб.

Напомним, 21 погибший и 30 пострадавших: кадры столкновения двух автобусов облетели сеть.

Как сообщала Politeka, скорая забрала семь человек: водитель легковушки вылетел на встречку под Харьковом, кадры с места.

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