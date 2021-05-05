На Одесчине перевернулась маршрутка с людьми
Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Авария случилась на трассе Одесса – Киев.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса обгонял фуру и выехал в грузовик.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Джамала показала, что творилось за кулисами "МастерШеф" с бывшим мужем Билык и Гвоздевой: "Скоро..."
Потап, не сдерживая эмоций, обратился к Каменских после сцен ревности и прощания: "Тысячи тропинок в рай..."
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин удивил кадрами в кровати с возлюбленной: фото "милашества"
Полякова, не сдержавшись, позвонила Насте Каменских из-за ее "девочек": "Это что такое?"
Известно о двух пострадавших, которым понадобилась помощь медиков.
Ранее мы сообщали, что в результате ДТП оборвалась жизнь 18-летней украинки в Киеве.
За рулем Infiniti был пьяный мужчина, по вине которого и произошла авария.
Он нее остановился по требованию патрульных, утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб.
Напомним, 21 погибший и 30 пострадавших: кадры столкновения двух автобусов облетели сеть.
Как сообщала Politeka, скорая забрала семь человек: водитель легковушки вылетел на встречку под Харьковом, кадры с места.
Также Politeka писала, что ДТП с грузовиком на украинской трассе унесло жизни целой семьи: подробности трагедии в день рождения.