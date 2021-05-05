На Львовщине произошло смертельное ДТП
Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Как установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-2109, 27-летний местный житель, не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги.
"В результате ДТП пассажирка «Лады», 32-летняя жена водителя, от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Оказалось, что за рулем мужчина был в состоянии наркотического опьянения.
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Теперь он может лишиться свободы на срок от пяти до десяти лет.
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За рулем Infiniti был пьяный мужчина, по вине которого и произошла авария.
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