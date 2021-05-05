Ушла из жизни известная харьковчанка, которая внесла огромный вклад в науку

Так, известный ученый, врач, завкафедрой неврологии №1 Харьковского национального медицинского университета Ирина Григорова скончалась 3 мая. Пусть ее душа покоится с миром.

Об этом сообщили журналистам Vgorode в пресс-службе медуниверситета.

В Харьковском медуниверситете выразили свое соболезнование родным и близким женщины. А также добавили, что Украина и медицинское сообщество потеряло выдающегося ученого с большим опытом практического лечения, яркого педагога и искреннего наставника.

«Ректорат, профком сотрудников, коллектив университета, коллеги, многочисленные ученики и соратники глубоко скорбят из-за потери Ирины Анатольевны Григоровой и выражают искреннее соболезнование ее родным и близким», - отметили в вузе.

В 1999 году она возглавила кафедру медицины неотложных состояний и анестезиологии медуниверситета (ХНМУ), а с 2002 года заведовала кафедрой нервных болезней. Ко всему прочему она в течение 20 лет возглавляла Харьковское областное научно-медицинское общество неврологов. А также пол жизни спасала украинцев и посвятила медицине всю жизнь.

Кроме того, женщина была автором более 500 научных работ, в том числе 15 монографий, учебных пособий для врачей и студентов, национального учебника «Неврология» на трех языках.

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