18-летний парень с мачете атаковал детский сад
Нападавший убил трех детей, а также двух сотрудниц. Погибшим малышам не исполнилось и двух лет. Детсад находится в центре небольшого городка Саудадес с населением около 9000 человек на юге Бразилии. Трагедия произошла во вторник, 4 мая, передает Daily News.
Официальные лица заявили, что на момент инцидента в детском саду находилось несколько десятков детей. Отмечается, что больших жертв удалось избежать благодаря реакции остальных сотрудниц детсада, которые успели запереться с детьми в пеленальной комнате.
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Злоумышленник после нападения нанес себе тяжелые ранения, предположительно, пытаясь покончить с собой. Однако его сумели схватить оказавшиеся поблизости местные жители. После полиция доставила нападавшего в больницу.
Как сообщает бразильская газета O Estado de S. Paulo, подозреваемым позже был опознан 18-летний Фабиано Киппер Май.
В правоохранительных органах не уточнили, известно ли о возможных проблемах с психикой у нападавшего и каким был мотив его действий. Полиция обыскивала дом парня.
Одну из убитых воспитательниц опознали, как 30-летнюю Кели Адриан Аницевски, проработавшую в школе 10 лет. Информацию о смерти подтвердили родственники Кели и министр образования Саудаде Гизела Херман.
«Она была очень добрым человеком. Мы в шоке от случившегося. Нам сказали, что она пыталась защитить детей», - рассказала двоюродная сестра.
Второй погибшей оказалась 20-летняя Мирла Реннер.
Глава муниципалитета Масиел Шнайдер, комментируя произошедшее, расплакался в прямом эфире.
"Это самый трагичный день в нашей истории. Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок", – сказал он.
Власти штата Санта-Катарина, где располагается Саудадис, объявили трехдневный траур.
Напомним, ребенка атаковали с ножом прямо на детской площадке: подробности разбоя.
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