18-летний парень с мачете атаковал детский сад

Нападавший убил трех детей, а также двух сотрудниц. Погибшим малышам не исполнилось и двух лет. Детсад находится в центре небольшого городка Саудадес с населением около 9000 человек на юге Бразилии. Трагедия произошла во вторник, 4 мая, передает Daily News.

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Mateus 24:12 "Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará"



Jovem invade creche com facão e mata 5 pessoas, sendo 3 crianças, em crime chocante em SC.

Sarah Luiza de 1 ano e 7 meses

Murilo Massing de 1 ano e 9 meses

Anna Bela de 1 ano e 8 meses. pic.twitter.com/OagVmSvPZv — insta: @nelsonfz25 (@nelsonfz25) May 5, 2021

Официальные лица заявили, что на момент инцидента в детском саду находилось несколько десятков детей. Отмечается, что больших жертв удалось избежать благодаря реакции остальных сотрудниц детсада, которые успели запереться с детьми в пеленальной комнате.

🚨 ATAQUE À CRECHE | Repórter de SC disse ao #sbtRioGrande que 3 crianças e uma professora morreram em ataque à escolinha na cidade de Saudades. Duas crianças morreram na hora e outra, no hospital. Outra professora e uma quarta criança estão feridas. +



📷 Jornal A Sua Voz pic.twitter.com/bFOrbMui33 — SBT RS (@sbtrs) May 4, 2021

Злоумышленник после нападения нанес себе тяжелые ранения, предположительно, пытаясь покончить с собой. Однако его сумели схватить оказавшиеся поблизости местные жители. После полиция доставила нападавшего в больницу.

Как сообщает бразильская газета O Estado de S. Paulo, подозреваемым позже был опознан 18-летний Фабиано Киппер Май.

A Polícia Civil confirmou a identidade do adolescente de 18 anos autor do ataque a uma creche na manhã desta terça-feira (4) em Saudades, Santa Catarina, que resultou em cinco mortes. pic.twitter.com/9IzSst6ejy — @MiguelRegiSIlva (@MiguelRegiSilva) May 4, 2021

В правоохранительных органах не уточнили, известно ли о возможных проблемах с психикой у нападавшего и каким был мотив его действий. Полиция обыскивала дом парня.

Fotos mostram resgate após ataque a escola em SC com cinco mortos.



Adolescente de 18 anos invadiu uma creche em Saudades (SC) na manhã desta terça (4/5).



Leia: https://t.co/AX6u1nDdKw pic.twitter.com/ZnDmhSzU75 — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) May 4, 2021

Одну из убитых воспитательниц опознали, как 30-летнюю Кели Адриан Аницевски, проработавшую в школе 10 лет. Информацию о смерти подтвердили родственники Кели и министр образования Саудаде Гизела Херман.

«Она была очень добрым человеком. Мы в шоке от случившегося. Нам сказали, что она пыталась защитить детей», - рассказала двоюродная сестра.

Keli Adriane Aniecevski trabalhava no local havia cerca de 10 anos https://t.co/XdYfiTmekx #G1 pic.twitter.com/8g2QJ7VVyN — G1 (@g1) May 4, 2021

Второй погибшей оказалась 20-летняя Мирла Реннер.

Deixo aqui minhas condolências, carinho e máximo respeito às 3 crianças mortas e às educadoras Keli Adriane Aniecevski e Mirla Renner, assassinadas na cidade de Saudades (SC).

Mais uma tragédia covarde e sem precedentes no nosso país. pic.twitter.com/eK0H9UqtMN — Leonel Radde (@LeonelRadde) May 5, 2021

Глава муниципалитета Масиел Шнайдер, комментируя произошедшее, расплакался в прямом эфире.

"Это самый трагичный день в нашей истории. Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок", – сказал он.

Власти штата Санта-Катарина, где располагается Саудадис, объявили трехдневный траур.

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