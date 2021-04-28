Неизвестный мужчина с ножом атаковал детский сад в Китае
Об этом в среду, 28 апреля, пишет Синьхуа.
Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в городе Бэйлю Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.
Нападавший незаконно проник на территорию учреждения с холодным оружием.
В результате атакидвое воспитателей и 16 детей получили колото-резаные раны. Все пострадавшие были госпитализированы, два ребенка — в тяжелом состоянии.
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В Сити уже появились кадры с места происшествия. На опубликованных видео, можно увидеть нескольких детей в крови, также слышен плач.
Отмечается, что подозреваемый был задержан службами безопасности. Его мотивы и вид оружия, которым он воспользовался, выясняются. Кадры задержания также выложили в соцсетях.
По словам очевидцев нападавшим был мужчина 27-28 лет, проникший в детское учреждение под видом отца одного из воспитанников.
Отметим, подобные происшествия в Китае происходят не впервые. Так, 7 сентября в уезде Санчжи городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань. Мужчина совершил нападение возле одной из школ. Четверо учеников были ранены.
В мае 2010 года, в провинции Шэньси убийца атаковал детсад. Тогда жертвами стали семеро воспитанников и двое родителей.
Напомним, ребенка атаковали с ножом прямо на детской площадке: подробности разбоя.
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