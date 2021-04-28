Неизвестный мужчина с ножом атаковал детский сад в Китае

Об этом в среду, 28 апреля, пишет Синьхуа.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени в городе Бэйлю Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая.

Нападавший незаконно проник на территорию учреждения с холодным оружием.

В результате атакидвое воспитателей и 16 детей получили колото-резаные раны. Все пострадавшие были госпитализированы, два ребенка — в тяжелом состоянии.

В Сити уже появились кадры с места происшествия. На опубликованных видео, можно увидеть нескольких детей в крови, также слышен плач.

Отмечается, что подозреваемый был задержан службами безопасности. Его мотивы и вид оружия, которым он воспользовался, выясняются. Кадры задержания также выложили в соцсетях.

По словам очевидцев нападавшим был мужчина 27-28 лет, проникший в детское учреждение под видом отца одного из воспитанников.

JUST IN - Massacre in China. Knifeman attacks kindergarten in Beiliu, China. 16 kids, 2 teachers reportedly injured. Suspect detained.



pic.twitter.com/T5Fo4n9YOz — Shana M 🇦🇺 (@shana2727) April 28, 2021

Отметим, подобные происшествия в Китае происходят не впервые. Так, 7 сентября в уезде Санчжи городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань. Мужчина совершил нападение возле одной из школ. Четверо учеников были ранены.



В мае 2010 года, в провинции Шэньси убийца атаковал детсад. Тогда жертвами стали семеро воспитанников и двое родителей.

Напомним, ребенка атаковали с ножом прямо на детской площадке: подробности разбоя.

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