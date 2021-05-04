За ее жизнь боролись 14 дней

В Украине от последствий коронавируса умерла еще одна роженица

Так, в Николаеве в роддоме №1, который отведен под ковидный госпиталь для беременных, умерла 26-летняя роженица.

Об этом СВІДОК.info сообщила начальница городского управления здравоохранения в Николаевском горсовете Ирина Шамрай.

Она уточнила, что болезнь протекала тяжело и усложнилась сопутствующим сахарным диабетом. Медики боролись за жизнь молодой пациентки 14 дней, но все оказалось напрасным.

"По данному случаю неоднократно собирались консилиумы на местном и государственном уровне. Однако состояние роженицы было слишком тяжелым, чтобы ей помочь", - сообщила Шамрай.

При этом она добавила, что спасти удалось только ребенка, который теперь никогда не обнимет маму.

Также ранее сообщалось, что в Тернополе умерла больная вирусом 26-летняя роженица. Известно, что женщина была на последних неделях беременности.

"Сейчас могу лишь сказать, что к счастью, ребенка удалось спасти", - сообщила начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.

Тем временем, в областном перинатальном центре сообщили, что роженице предоставили всю необходимую помощь.