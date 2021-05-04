В Украине от последствий коронавируса умерла еще одна роженица
Так, в Николаеве в роддоме №1, который отведен под ковидный госпиталь для беременных, умерла 26-летняя роженица.
Об этом СВІДОК.info сообщила начальница городского управления здравоохранения в Николаевском горсовете Ирина Шамрай.
Она уточнила, что болезнь протекала тяжело и усложнилась сопутствующим сахарным диабетом. Медики боролись за жизнь молодой пациентки 14 дней, но все оказалось напрасным.
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"По данному случаю неоднократно собирались консилиумы на местном и государственном уровне. Однако состояние роженицы было слишком тяжелым, чтобы ей помочь", - сообщила Шамрай.
При этом она добавила, что спасти удалось только ребенка, который теперь никогда не обнимет маму.
Также ранее сообщалось, что в Тернополе умерла больная вирусом 26-летняя роженица. Известно, что женщина была на последних неделях беременности.
"Сейчас могу лишь сказать, что к счастью, ребенка удалось спасти", - сообщила начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.
Тем временем, в областном перинатальном центре сообщили, что роженице предоставили всю необходимую помощь.
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