Родные считают, что ее можно было спасти

В одной из больниц Харькова умерла блогер и журналистка Маруся Васильева

Это произошло 2 мая. Ее друзья и родные считают, что украинку можно было спасти, если бы в больнице врачи своевременно предприняли реанимационные мероприятия.

Как сообщает Суспільне, Васильевой стало плохо в конце прошлого месяца. 24 апреля ее прооперировали после аппендицита, который имел осложнения на печень, а также обнаружили сахарный диабет.

Как рассказал блогер Александр Костенко на своей странице в Facebook, глубокой ночью Васильева написала ему сообщение: "Саш, мне, наверное, понадобится кислород". А через четверть суток ее не стало.

Он также напомнил, что у Маруси дома осталось двое детей, собаки и старенький отец, и они нуждаются в финансовой помощи.

Тем временем знакомая журналистки Леонора Григорян-Гохлернер отметила, что когда у Маруси обнаружили пневмонию, ее сразу перевели в другое отделение медучреждения. Леонора уточнила, что у Васильевой почти неделю держалась температура 39.

Тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако врачи говорили о наличии у нее многих симптомов недуга. В частности, ее сатурация упала до крайне низкого показателя – 30. Знакомая сказала, что друзья начали искать место с кислородом в ковидной реанимации, но не успели – Васильева умерла.

Через две недели женщине должно было исполниться 48 лет. О ее смерти в сети высказались известные харьковчане, активисты и волонтеры: " Тот момент ,когда просто смотришь в одну точку и пытаешься осознать "почему"...", "Не могу поверить. Уже нет сил выдерживать эти новости...", "Сегодня она уже в раю. Светлая память о ней долго будет в сердцах многих людей".



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