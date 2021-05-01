Подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой, который покончил с собой в следственном изоляторе, никто не забрал, чтобы похоронить
В полиции рассказали, что следственные действия связанные с самоубийством Николая, который повесился в СИЗО на кусках простыни, завершены.
Жители села Счастливое категорически против того, чтобы хоронить подозреваемого в убийстве ребенка на местном кладбище рядом с его жертвой.
Сообщается, что родственников в Украине у него нет.
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Напомним, что на Херсонщине подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой покончил с собой.
23 апреля около 5:30 охрана СИЗО заметила, что мужчина висит в своей камере.
По предварительным данным, он свел счеты с жизнью добровольно.
Ранее мы сообщали, что тело девочки обнаружили 11 марта. Оно было в мешке, брошенном в полуразрушенном сарае. При этом, ранее эту местность несколько раз прочесывали волонтеры, но ничего там не находили.
Полицейские установили причину смерти Маши. По предварительной информации, ее задушили. Правоохранители также показали фото с места обнаружения тела.
Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически.
Как сообщала Politeka, 7-летнюю Машу Борисову похоронили в родном селе, трагические кадры: "Останавливались возле мест, где она...".
Также Politeka писала, что во время прощания Машенькой Борисовой произошел странный инцидент: "Стоял возле гроба ребенка"