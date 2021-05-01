Злоумышленники напали на блогершу и вынудили отдать биткоины на 38,8 млн
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
На блогершу из Ирана напали, угрожали ей с дочкой, и заставили перечислить на их электронный кошелек 25 биткоинов, это составляет 1,4 млн долларов или около 38 860 000 гривен.
Организатор преступления, 37-летний уроженец Ирана, пытался вывезти блогершу и ее ребенка в Турцию.
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Но их задержали правоохранителями в ходе спецоперации. Сообщниками мужчины оказались двое граждан Ирана, которые длительное время проживали в Украине.
Были проведены обыски по месту проживания подозреваемых, изъяты вещдоки.
Лидеру группировки сообщили о подозрении в совершении двух преступлений, а его двум сообщникам - в совершении разбойного нападения.
Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что тело молодой украинки найдено на обочине дороги.
Об это сообщили в полиции Полтавщины 30 апреля.
В полициейский участок поступила информация от прохожих, что на обочине местной дороги возле села Бреусовка обнаружено тело молодой женщины.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа подразделения полиции и работники следственного управления.
Полиция установила личность умершей - ею оказалась местная 17-летняя девушка.
Причина смерти девушки устанавливается.
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.
Также Politeka писала, что буря с градом пронеслась по Украине: появились кадры жуткой стихии.