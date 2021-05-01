Тело молодой украинки найдено на обочине дороги

Об это сообщили в полиции Полтавщины 30 апреля.

В полициейский участок поступила информация от прохожих, что на обочине местной дороги возле села Бреусовка обнаружено тело молодой женщины.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа подразделения полиции и работники следственного управления.

Полиция установила личность умершей - ею оказалась местная 17-летняя девушка.

Причина смерти девушки устанавливается.

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Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля скончался, мужчине было 64 года.

Причина смерти неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.

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