Тело молодой украинки найдено на обочине дороги
Об это сообщили в полиции Полтавщины 30 апреля.
В полициейский участок поступила информация от прохожих, что на обочине местной дороги возле села Бреусовка обнаружено тело молодой женщины.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа подразделения полиции и работники следственного управления.
Полиция установила личность умершей - ею оказалась местная 17-летняя девушка.
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