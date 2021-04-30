Женщину подозревают в убийстве собственных детей
В российском Владивостоке в квартире были обнаружены тела 40-летнего мужчины Дениса Л., его пятилетней дочери Виктории и сына Димы с колото-резаными ранами.
Как пишет "Комсомольская правда", двое малышей с глубокими порезами на шеях, были спрятаны в сумку.
По словам очевидцев, головы детей словно пытались отрезать.
В живых остался их третий сын Кирилл, он находился в детсаду.
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Полиция задержала 37-летнюю Екатерина Л.
Она оставила в квартире письмо, где написала, что мужчина постоянно изменял и издевался над ней.
После убийства женщина села в свою машину и поехала в ближайший кинотеатр, где и была задержана.
По словам знакомых семьи, после рождения тройни, в семье начался разлад - женщина стала неадекватно себя вести. Супруг даже увозил их к своим родным в другой город.
Ранее мы писали, что в Днепре мужчину застрелили среди бела дня прямо на улице
Стрельба прогремела в Днепре на Соборной площади в субботу, 24 апреля.
На видео можно увидеть, как мужчина убегает от кого-то, придерживая ногу и постоянно оборачиваясь назад. В какой-то момент он падает на землю.
В результате стрельбы мужчина погиб.
По словам очевидцев, неизвестный мужчина обстрелял автомобиль. Водитель вышел из машины и погнался за стрелком, однако вскоре упал и скончался. Всего по машине было сделано 5-8 выстрелов, которые пришлись на пассажирское стекло.
Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия.
Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.
Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.
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