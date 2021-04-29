16-летний подросток, который убил родителей и младшего брата, дал показания в суде

Об этом заявил прокурор Сергей Гончаренко, сообщает "Сегодня".

Парень продемонстрировал, как убивал спящего 8-летнего братика.

По словам прокурора, парень ведет себя адекватно, он сознается в преступлении и сотрудничает со следствием.

Он подтвердил, что убийство брата произошло в его кроватке.

Ранее СМИ писали, что мать парня страдала алкоголизмом, а отец стоял на учете в психдиспансере.

У семьи совсем не было денег, поэтому бабушка не может как следует похоронить родственников.

По словам пенсионерки, мать подростка однажды чуть не зарезала его отца.

Недавно дедушка подростка заявил, что убьет внука, если доживет.

Ранее мы писали, что подросток нанес родителям и 8-летнему брату многочисленных ножевых ранений, от которых все погибли.

Он еще несколько дней пробыл в квартире с телами, но после того, как родные заподозрили неладное попытался скрыться.

Правоохранителя удлось поймать подростка. В преступлении он сознался.

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