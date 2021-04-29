В Киеве подростка подозревают в убийстве всей семьи

Сейчас парень находится в СИЗО.

Дедушка 16-летнего Максима, который зарезал родителей и младшего брата в Киеве в комментарии "Сегодня" рассказал, что семье часто бывали скандалы, но такого поступка от внука он не ожидал.

"Если я буду жить, то его убью. Дело не в том, что он моего сына убил, он убил моего маленького внука, которому семь лет всего, это же надо быть зверюкой такой. Видно он наркотики принял", – заявил мужчина.

Также он отметил, что Максим был агрессивным ребенком.

"Он плохой мальчик был, дома к нам придет – тихий был, а в школе детям ручки ломал, такое, психически был тоже больной", – добавил он.

Напомним, парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленных ножевых ранений, от которых все погибли на месте.

После расправы он еще несколько дней пробыл в квартире с телами, но после того, как родные заподозрили неладное попытался скрыться. Правоохранителя удлось поймать подростка. В преступлении он сознался.

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