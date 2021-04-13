В Днепре в одном из социальных центров обнаружили труп ребенка, который родился всего месяц назад
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Информатор".
Так, во вторник, 13 апреля, в одном из социальных центров в Центральном районе Днепра было найдено тело месячной девочки. При этом по всему телу у ребенка были гематомы.
Погибшего младенца нашли рано утром, около 05.30.
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По данным местных СМИ, прибыв на место, медики констатировали смерть младенца и вызвали полицию и судмедэкспертов. Установить точное время смерти пока не удалось, потому что тело уже успело покрыться трупными пятнами.
Сейчас на месте работают следователи. Источники днепровских журналистов сообщают, что 41-летняя мать ребенка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предварительно, горе-мать была задержана. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
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