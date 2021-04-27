В Запорожье ребенок выпал из окна детсада

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в местном Instagram-паблике.

Сейчас за жизнь четырёхлетнего малыша борются врачи.

"По словам родителей воспитательница ушла с детьми на улицу, а его забыла в группе. Возможно ребенок хотел выбраться на улицу и упал. У него многочисленные травмы. В данный момент он находится в реанимации в медикаментозном сне", - говорится в сообщении.



Украинцы в сети были поражены произошедшем.

"Держись, малыш. Скорейшего выздоровления", "Блокираторы для окон есть, стоят копейки, в случае чего открываются ключом - секунда дела...В каждом саду должные такие стоять!!", " Надеюсь, что ребенок будет жить", "Обычно они должны пересчитывать детей перед походом куда-либо... Халатность...", "Возможно забыла, а возможно "нарочно" оставила, решив наказать за непослушание, а щас оправдывается что забыла", - писали в комментариях под постом.