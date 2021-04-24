В жутком ДТП погибли пятеро подростков и еще один получил тяжелые ранения

Парень долго находился в реанимации, но, к сожелению, скончался.

Смертельная авария произошла в ночь на 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области.

Юноши поехали кататься ночью на машине Hyundai Solaris. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Подростку, который был за рулем в тот день, накануне исполнилось 14 лет, а пассажирами разбившейся машины были его друзья из школы.

Известно, что парень самовольно забрал ключи от машины отца и договорился с друзьями покататься ночью после празднования.

Парень, который единственный выжил в ДТП, но впоследствии умер в реанимации, за 40 минут до аварии отправил в школьный чат видеосообщение, где он говорит, что его "штырит просто п***ц".

Сейчас полиция разыскивает человека, который незадолго до ДТП купил подросткам шесть литров пива.

К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".

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