В жутком ДТП погибли пятеро подростков и еще один получил тяжелые ранения
Парень долго находился в реанимации, но, к сожелению, скончался.
Смертельная авария произошла в ночь на 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области.
Юноши поехали кататься ночью на машине Hyundai Solaris. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Подростку, который был за рулем в тот день, накануне исполнилось 14 лет, а пассажирами разбившейся машины были его друзья из школы.
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Известно, что парень самовольно забрал ключи от машины отца и договорился с друзьями покататься ночью после празднования.
Парень, который единственный выжил в ДТП, но впоследствии умер в реанимации, за 40 минут до аварии отправил в школьный чат видеосообщение, где он говорит, что его "штырит просто п***ц".
Сейчас полиция разыскивает человека, который незадолго до ДТП купил подросткам шесть литров пива.
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
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