По ее словам, погибшая была в расцвете сил, но с диабетом и хроническими заболеваниями, энцефалопатией на фоне коронавируса.

"Несколько дней Светлана лечилась в больнице. В ночь с субботы на воскресенье ей стало плохо – упала сатурация. Около 4 утра ей проводили манипуляции. Сыну сообщили об ухудшении состоянии мамы около 8 утра. В телефонном режиме попросили привести CPAP. Когда Костя нашел аппарат, ему сказали искать реанимационное место в другой больнице", - рассказала волонтер.

По словам Антонины, сын погибшей обратился к ней, и был готов даже приобрести аппарат ИВЛ, но в больнице заявили, что для него "нет места".

"Костя готов был заплатить любые деньги, чтобы маму перевели в реанимацию. Извини, Аня, я была на эмоциях, мне казалось это все бредом. В голове не могла уложиться ситуация, при которой пациентку сразу же не перевели в реанимацию, нагло обманывали сына. Повторюсь – деньги предлагали!", - поделилась волонтер.



В той же больнице спустя некоторое время женщину все таки интубировали, но она скончалась.

По словом волонтера, медики не только опоздали, но и скрывали реанимационное место в больнице

"Света была жизнерадостной женщиной в возрасте 47 лет. Еще она была диабетиком со всем букетом хронических болячек. Она хотела жить, но в киевской больнице #8 решили иначе", - подытожила волонтер.