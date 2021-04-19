Ушел жизни ректора известного украинского университета

Как передает Politeka.net, трагические новости сообщил политик Виталий Курило.

Сергей Савченко, ректора Луганского Национального университета им. Тараса Шевченко, не стало ночью 19 апреля.

"Сегодня ночью остановилось сердце Савченко Сергея Викторовича – ректора Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Не хочу верить, но к сожалению жизнь строга. Господи, прими его душу. Отдыхай с миром, друг", - говорится в сообщении.

Причина его смерти не сообщается.

В ВУЗе Сергей Викторович начал работать с 1990 года.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни известный украинский писатель и политик Владимир Яворивский.

Его не стало на 79-году жизни.

Яворивский был народным депутатом Украины I, II, IV-VІ созывов и одним из главных основателей Народного Руха Украины.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.