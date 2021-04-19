В Кривом Роге люди испугались за судьбу ребенка, который регулярно стоит на окне многоэтажки
Как передает Politeka.net, видео опубликовали на Facebook-страничке местного паблика (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)
По словам автора поста, этот же мальчик год назад выпал из окна.
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