В Кривом Роге люди испугались за судьбу ребенка, который регулярно стоит на окне многоэтажки

Как передает Politeka.net, видео опубликовали на Facebook-страничке местного паблика (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)

По словам автора поста, этот же мальчик год назад выпал из окна.

"Ребёнок по-прежнему сидит в окне. Мы регулярно это наблюдаем. Мама оставляет одних дома двоих детей, в том числе и этого малыша, видимо уходит на работу. Живёт мама со своим братом и своими двумя детьми", - говорится в сообщении.

Также местные жители утверждают, что семью с детьми не видят на улице.

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Украинцы в сети были напуганы кадрами. Некоторые предложили проинформировать об этом социальные службы или полицию.
"В соцслужбу позвонить, чтобы беседы проводили! Ну как так не гулять с ребенком?!?
Вот он и находит выход из положения! Хоть как-то подышать воздухом", "Обратитесь в соцслужбы пока не случилось беды!", "Пока не убьётся - всем пофиг", "Для этого детсад есть, значит они не доступны для этой семьи. В эпоху капитализма крайне тяжело воспитывать детей", - писали в комментариях под видео.