В Кривом Роге люди испугались за судьбу ребенка, который регулярно стоит на окне многоэтажки

Как передает Politeka.net, видео опубликовали на Facebook-страничке местного паблика (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)

По словам автора поста, этот же мальчик год назад выпал из окна.

"Ребёнок по-прежнему сидит в окне. Мы регулярно это наблюдаем. Мама оставляет одних дома двоих детей, в том числе и этого малыша, видимо уходит на работу. Живёт мама со своим братом и своими двумя детьми", - говорится в сообщении.

Также местные жители утверждают, что семью с детьми не видят на улице.

Украинцы в сети были напуганы кадрами. Некоторые предложили проинформировать об этом социальные службы или полицию.