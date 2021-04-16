На Сумщине произошло смертельное ДТП

Как передает Politeka.net, подробности аварии сообщили на Facebook-страничке Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Происшествие произошло вечером, 15 апреля около 22:00 вблизи села Перекоповка Роменского района.

Столкнулись грузовой автомобиль «ДАФ» и «Мерседес Спринтер».

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель фуры, который не справился с управлением и выехал на "встречку".

"В результате столкновения водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия. Для того, чтобы достать тела погибших, на место происшествия было направлено дежурное спасательное отделение Центра", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Днепре женщина переходили дорогу в неположенном месте, а водитель фуры не заметил нарушительницу и наехал на нее.

В итоге транспортное средство протащило женщину несколько метров.

От полученных травм она скончалась на месте.

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