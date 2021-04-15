В Житомире водитель въехал забор детского сада

Как передает Politeka.net, кадры с места аварии опубликовали в Facebook-страничке полиции области (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел вечером, 13 апреля. Правоохранители теперь разыскивают виновника аварии и обращаются за помощью к возможным свидетелям произошедшего.

"Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Житомирской области разыскивает автомобиль, который подозревается в совершении ДТП, произошедшей 13 апреля 2021 на улице Крошенська", - говориться в сообщении.

Если у вас есть любая информация о данном ДТП или местонахождении разыскиваемого автомобиля марки БМВ, сообщите по телефону "102".

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Экипаж полиции опросил очевидцев, которые рассказали о направлении движения авто.

В городе был введен план "Перехват". Патрульные узнали адрес возможного места жительства виновника ДТП и отправились к нему. В это время другой экипаж отправился в гаражный кооператив, который находится в 500 метрах от дома.

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