В Житомире водитель въехал забор детского сада
Как передает Politeka.net, кадры с места аварии опубликовали в Facebook-страничке полиции области (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел вечером, 13 апреля. Правоохранители теперь разыскивают виновника аварии и обращаются за помощью к возможным свидетелям произошедшего.
"Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Житомирской области разыскивает автомобиль, который подозревается в совершении ДТП, произошедшей 13 апреля 2021 на улице Крошенська", - говориться в сообщении.
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Если у вас есть любая информация о данном ДТП или местонахождении разыскиваемого автомобиля марки БМВ, сообщите по телефону "102".
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