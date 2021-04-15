"Помогите, мы попали в ДТП и опаздываем на операцию с младенцем", - говорилось в сообщении.

К правоохранителям обратилась женщина, с просьбой о помощи.

Во Львове семья с младенцем попала в ДТП

"Они направлялись на операцию с их 1-месячным ребенком в больницу в пгт Брюховичи. На дороге было затруднение в движении и все ехали медленно. Вдруг позади них рулевой не соблюдал дистанцию и безопасную скорость и въехал в их автомобиль", - рассказали в полиции.

Женщина была в отчаянии, ведь они уже опоздали на назначенное для операции время.

К счастью, история закончилась хорошо - патрульные немедленно посадили женщину с дочерью в служебный автомобиль и отвезли их в медицинское учреждение.