Во Львове семья с младенцем попала в ДТП
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на Facebook-странички патрульной полиции города.
К правоохранителям обратилась женщина, с просьбой о помощи.

"Помогите, мы попали в ДТП и опаздываем на операцию с младенцем", - говорилось в сообщении.
На вызов сразу же отправились патрульные.
"Они направлялись на операцию с их 1-месячным ребенком в больницу в пгт Брюховичи. На дороге было затруднение в движении и все ехали медленно. Вдруг позади них рулевой не соблюдал дистанцию и безопасную скорость и въехал в их автомобиль", - рассказали в полиции.

Женщина была в отчаянии, ведь они уже опоздали на назначенное для операции время.
К счастью, история закончилась хорошо - патрульные немедленно посадили женщину с дочерью в служебный автомобиль и отвезли их в медицинское учреждение.

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