В Днепре женщина попала под колеса крана
Подробности жуткой аварии сообщает "Информатор".
По предварительным данным, ДТП произошло прямо на светофоре. Проигнорировав правила, женщина пыталась перейти дорого на красный свет.
Водитель автокрана МАЗ ее не заметил.
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Женщину пришлось госпитализировать в местную больницу. Известно, что она получила травму руки.
На месте работают правоохранители и в ближайшее время будут известны более точные подробности происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Днепре женщина переходили дорогу в неположенном месте, а водитель фуры не заметил нарушительницу и наехал на нее.
В итоге транспортное средство протащило женщину несколько метров.
От полученных травм она скончалась на месте.
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