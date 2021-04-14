Во Львовской области суд отпустил водителя маршрутки, который насмерть сбил ребенка

Подробности из заседания суда сообщает Zaxid.net.

Трагические события произошли еще осенью прошлого года. Тогда водитель автобуса сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Ребенок получила многочисленные травмы и скончалась по дороге в больницу.

Во время слушаний в суде мужчина заявил, что полностью признает свою.

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ДТП Киев, фото: скриншот You Tube

По словам водителя, он не заметил, как она девочка переходить дорогу и сбил ее.

"Водитель маршрутки попросил суд не наказывать его строго, потому что он намерен возместить компенсацию родителям погибшей девочки, а также имеет на содержании родителей-инвалидов", - говорится в сообщении.

В итоге суд назначил ему 5 лет заключения и сразу освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Если в течение этого периода он нарушит закон, то получит реальный срок.

Ранее мы сообщали, что в Днепре женщина переходили дорогу в неположенном месте, а водитель фуры не заметил нарушительницу и наехал на нее.

В итоге транспортное средство протащило женщину несколько метров.

От полученных травм она скончалась на месте.