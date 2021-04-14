В Египте пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем с нефтепродуктами

По предварительной информации, водитель автобуса не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости врезался в него.

В результате жуткой аварии сгорели заживо 20 человек, еще трое получили ранения, сообщает AP.

В соцсетях публикуют кадры, на которых видно, что после ликвидации огня, с транспортного средства выносили обгоревшие останки людей.

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Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в Египте гибнут тысячи людей и каждым годом статистика только ухудшается. Только за 2019 году в стране произошло около 10000 аварий, в которых погибло 3480 человек.

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