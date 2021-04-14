По предварительной информации, водитель автобуса не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости врезался в него.

В Египте пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем с нефтепродуктами

В результате жуткой аварии сгорели заживо 20 человек, еще трое получили ранения, сообщает AP .

В соцсетях публикуют кадры, на которых видно, что после ликвидации огня, с транспортного средства выносили обгоревшие останки людей.

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в Египте гибнут тысячи людей и каждым годом статистика только ухудшается. Только за 2019 году в стране произошло около 10000 аварий, в которых погибло 3480 человек.

20 وفاة والجثث تفحمت..لحظة اشتعال النار في أوتوبيس الركاب في حادث صحراوي أسيوط pic.twitter.com/ADMXK6wdlm — مصراوي (@masrawy) April 14, 2021

Ранее мы сообщали, что на Житомирщине пьяный водитель оставил умирать сбитого пешехода.

Тело на обочине заметили прохожие и сообщили правоохранителям. 28-летний мужчина скончался на месте.

Виновник ДТП думал, что врезался в столб, поэтому и не остановился.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним о ЧП на железной дороге: сошел с рельсов поезд с пассажирами, много жертв и первые кадры.

Как сообщала Politeka, страшная авария всколыхнула Харьков, есть жертвы: "грузовик влетел на полном ходу", фото.

Также Politeka писала, что трагедия произошла под Винницей: жизни детей оборвались под колесами пьяного водителя, кадры ДТП.