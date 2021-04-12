ЧП на реке Ворскла произошло в Полтаве

Лодка с тремя людьми перевернулась в воскресенье, 11 апреля, вблизи «Вакуленских шлюзов», что в пределах Полтавы. Об этом сообщили в управлении ГСЧС области.

Тела двух человек спасатели вытащили из воды в тот же день, поиски третьего продолжаются.

О том, что перевернулась лодка, очевидцы сообщили спасателям около 16:20. Из водоема работники городской спасательно-водолазной службы извлекли тела двух погибших мужчин.

Личности погибших устанавливаются.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

ЧП на дамбе активно коментируют в Сети.

"Их могли убить где угодно, а потом сбросить с дамбы вместе с лодкой", "На наших водоемах я не видел ни одного человека в спасательном жилете", "Если бы на рыбаках были спасательные жилеты, они бы остались живы", "Сейчас нерест, плавсредствам запрещено выходить на воду", - пишут в Интернете.

Отметим, по состоянию на начало марта в Украине с начала 2021 года на водоемах погибли уже 106 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей граждане продолжают посещать водоемы и подвергать свою жизнь опасности. О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже более сотни человеческих жизней унесла вода с начала 2021 года", – говорится в сообщении.

Напомним, тело парня нашли вблизи одесского курорта: фото и первые детали загадочной трагедии.

Как сообщала Politeka, 55-летняя харьковчанка "оказалась в плену" сточных вод, кадры ЧП.

Также Politeka писала, что в гибели 17-летнего Вани всплыли мистические подробности, "именно в этом озере..."