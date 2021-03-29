На Житомирщине нашли тело 17-летнего Ивана Мисливого





Парень исчез в ночь с 18 на 19 марта. Ваню местные жители последний раз видели выпившим и его знакомые договорились, чтобы его подвезли.

Его высадили на перекрёстке недалеко от дома. Он периодически проживал у тетки и бабушки, дома которых расположены рядом. Домой он так не и не попал. Спустя несколько дней безуспешных поисков, его тело обнаружили в камыше возле одного из местных водоемов.

Парень был сиротой и учился в одном из столичных колледжей.

В его семье за последние четыре года произошло несколько трагических смертей, а местные жители связывают все с мистикой.