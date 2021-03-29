Парень был сиротой и учился в одном из столичных колледжей.
"Его мама Ольга болела и скончалась несколько лет назад. Года три тому умер отец, он работал в местном лесхозе. Те, кто его знал, говорят, что он трагически погиб, но подробностей я не помню. А еще раньше из дома ушла и не вернулась одна из его бабушек. Позже ее тело нашли именно в этом озере, где и утонул Ваня! Это просто мистика какая-то", – поделилась знакомая семьи Вани в комментарии "Обозревателю".
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