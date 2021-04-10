На Харьковщине сотни людей пришли попрощаться военным, который погиб в результате обстрела оккупантами
Виктор Гелебрант - младший сержант 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Он погиб 5 апреля в результате обстрела оккупантами Луганской области, пишет "Канал 24".
Возле здания украинского военного в Краснокутске, что на Харьковщине, собрались земляки, ветераны АТО/ООС, военнослужащие Харьковского гарнизона и боевые побратимы погибшего, которые приехали с фронта.
«Он стремился быть достойным примером для своего 10-летнего сына Радиона, – рассказал заместитель командира механизированной роты, старший лейтенант Геннадий Ковшик.
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Ранее мы писали, что награнице с Беларусью произошла трагедия - украинский солдат свел счеты с жизнью
По данным правоохранителей, трагедия случилась вечером в пятницу, 2 апреля, в Ковельском районе.
Погибшему солдату было всего 20 лет. Он был родом из Николаева.
"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил с жизнью самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - говорится в сообщении.
Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.
Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "пожертвовал своей жизнью...".
Также Politeka писала, что враг атаковал украинского воина прямо на позиции ВСУ, кадры: "бросился на солдата и порезал...".