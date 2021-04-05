На границе с Беларусью произошла трагедия - украинский солдат свел счеты с жизнью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.
По данным правоохранителей, трагедия случилась вечером в пятницу, 2 апреля, в Ковельском районе.
Погибшему солдату было всего 20 лет. Он был родом из Николаева.
"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил с жизнью самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - говорится в сообщении.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Трагически ушел из жизни известный врач, который помог тысячам украинцев: "Прооперировал больного..."
Магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты: "Пик шторма..."
Дженнифер Лопес без белья залезла на рояль, покорив сочными формами: "Вот вам и королева"
Стихия надвигается на Украину, предупреждение спасателей: "из-за сильных ливней..."
Полицейские рассказали, что тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
"По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Идет следствие", - сообщают правоохранители.
Ранее сообщалось, что на Львовщине от травм, полученных в результате подрыва гранаты, умер 47-летний мчоловік. Погибший проживал с отцом, был холостым и детей у него тоже не было. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни. Ранее служил в зоне АТО на Донбассе.
Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.
Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "пожертвовал своей жизнью...".
Также Politeka писала, что враг атаковал украинского воина прямо на позиции ВСУ, кадры: "бросился на солдата и порезал...".