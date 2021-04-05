На границе с Беларусью произошла трагедия - украинский солдат свел счеты с жизнью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

По данным правоохранителей, трагедия случилась вечером в пятницу, 2 апреля, в Ковельском районе.

Погибшему солдату было всего 20 лет. Он был родом из Николаева.

"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил с жизнью самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - говорится в сообщении.

Полицейские рассказали, что тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Идет следствие", - сообщают правоохранители.

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