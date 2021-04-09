В Днепре произошло жуткое ДТП

Видео смертельной аварии опубликовал "Информатор" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

По предварительной информации, женщина переходили дорогу в неположенном месте.

Водитель фуры не заметил нарушительницу и наехал на нее. В итоге транспортное средство протащило женщину несколько метров.

От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее мы сообщали, что на Житомирщине пьяный водитель оставил умирать сбитого пешехода.

Тело на обочине заметили прохожие и сообщили правоохранителям. 28-летний мужчина скончался на месте.

Виновник ДТП думал, что врезался в столб, поэтому и не остановился.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним о ЧП на железной дороге: сошел с рельсов поезд с пассажирами, много жертв и первые кадры.

Как сообщала Politeka, страшная авария всколыхнула Харьков, есть жертвы: "грузовик влетел на полном ходу", фото.

Также Politeka писала, что трагедия произошла под Винницей: жизни детей оборвались под колесами пьяного водителя, кадры ДТП.