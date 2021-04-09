В Днепре произошло жуткое ДТП

Видео смертельной аварии опубликовал "Информатор" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

По предварительной информации, женщина переходили дорогу в неположенном месте.

Водитель фуры не заметил нарушительницу и наехал на нее. В итоге транспортное средство протащило женщину несколько метров.

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От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее мы сообщали, что на Житомирщине пьяный водитель оставил умирать сбитого пешехода.

Тело на обочине заметили прохожие и сообщили правоохранителям. 28-летний мужчина скончался на месте.

ДТП Киев, фото: скриншот You Tube

Виновник ДТП думал, что врезался в столб, поэтому и не остановился.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним о ЧП на железной дороге: сошел с рельсов поезд с пассажирами, много жертв и первые кадры.

Как сообщала Politeka, страшная авария всколыхнула Харьков, есть жертвы: "грузовик влетел на полном ходу", фото.

Также Politeka писала, что трагедия произошла под Винницей: жизни детей оборвались под колесами пьяного водителя, кадры ДТП.