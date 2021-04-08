На Волыни разбились две девочки

Как передает Politeka.net, подробности трагической аварии сообщили в отделе коммуникаций полиции области.



15-летняя девочка, которая была за рулем, погибла на месте. Ее на два года младшую сестру госпитализировали в ближайшую больницу.

По предварительной информации, девочка находится в реанимации.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, что под Львовом гражданин Франции совершил ДТП, в котором погибли две несовершеннолетние девочки.

В июле 2020 года в этой аварии погибли две сестры - 13-летняя Юлия и 16-летняя Майя. Теперь мама девочек Наталья Тройнюкова пытается добиться справедливости.

Виновник жуткой аварии не только не ответил за свой поступок, но и даже не извинился перед матерью погибших девочек.

Напомним о ЧП на железной дороге: сошел с рельсов поезд с пассажирами, много жертв и первые кадры.

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