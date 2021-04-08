На Житомирщине пьяный водитель оставил умирать сбитого пешехода
Как передает Politeka.net, подробности аварии рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Тело на обочине заметили прохожие и сообщили правоохранителям. 28-летний мужчина скончался на месте.
Виновника ДТП удалось задержать. Им оказался 35-летний водитель. По его словам, он думал, что врезался в столб, поэтому и не остановился.
Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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Ранее мы сообщали, что под Львовом гражданин Франции совершил ДТП, в котором погибли две несовершеннолетние девочки.
В июле 2020 года в этой аварии погибли две сестры - 13-летняя Юлия и 16-летняя Майя. Теперь мама девочек Наталья Тройнюкова пытается добиться справедливости.
Виновник жуткой аварии не только не ответил за свой поступок, но и даже не извенился перед матерью погибших девочек.
Напомним о ЧП на железной дороге: сошел с рельсов поезд с пассажирами, много жертв и первые кадры.
Как сообщала Politeka, страшная авария всколыхнула Харьков, есть жертвы: "грузовик влетел на полном ходу", фото.
Также Politeka писала, что трагедия произошла под Винницей: жизни детей оборвались под колесами пьяного водителя, кадры ДТП.