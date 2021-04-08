Под Львовом гражданин Франции совершил ДТП, в котором погибли две несовершеннолетние девочки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, гражданин Франции устроил смертельное ДТП под Львовом и теперь скрывается от правосудия за границей.

В июле 2020 года в этой аварии погибли две сестры - 13-летняя Юлия и 16-летняя Майя. Теперь мама девочек Наталья Тройнюкова пытается добиться справедливости.

После того дня женщина оставила комнату девочек нетронутой. Даже кровать, которую в спешке не застелила, у нее нет сил убрать. 16-летняя Юля мечтала стать художницей, а 13-летняя Майя занималась музыкой.

В то утро семья решила поехать в отпуск в Карпаты. За рулем был друг семьи - француз Рашид Амани. Мама рассказывает, что перед ДТП все смеялись, и была очень уютная атмосфера.

"Последнее, что я подумала, что вот как все хорошо", - вспомнила она.

Авария случилась днем под Львовом. Амани пошел на обгон, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой. У девочек, сидевших сзади, просто не было шансов - авто буквально разорвало пополам.

Майя умерла в больнице через несколько часов, а Юлю с помощью санитарной авиации доставили в Киев и боролись за ее жизнь 42 дня. Сама Наталья в аварии почти не пострадала, а водитель-француз был госпитализирован.

"Я его видела сразу после аварии, в больнице. Он не просил прощения", - рассказала женщина.

Через два дня после ДТП мужчину вывезли из Украины, потому что оснований для задержания виновника аварии в тот момент у правоохранителей еще не было.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, требовать выдачи француза невозможно, потому что, согласно конституции, Франция своих граждан не выдает.

Теперь есть два пути: либо Амани добровольно приедет в Украину для проведения следственных действий, либо Украина будет требовать, чтобы его судили на родине.

"Мы пойдем по конвенции: либо выдавайте, либо привлекайте к ответственности. Поэтому если у нас не получится привлечь к ответственности в Украине, мы сделаем все возможное, чтобы привлечь его к ответственности во Франции", - сказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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