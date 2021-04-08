Очевидцы поспешили на помощь, однако было уже слишком поздно

Авиакатастрофа произошла 7 апреля в Эквадоре в провинции Гуайас. На борту двухмоторного самолета типа Cesna находилось шесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира, все они погибли. Самолет с воем рухнул на рисовые поля, передает Eluniverso.

Отмечается, что на борту находилась медицинская бригада, оказывавшая накануне помощь пациенту, больному коронавирусом.

Фермеры, работавшие в этом районе, были встревожены, когда услышали рев самолета.

«Это было похоже на то, как будто он взорвался, развернулся и упал, упал на землю и сразу же взорвался», - рассказал очевидец.

Свидетели трагелии кинулись к месту крушения и обнаружили, что несколько пассажиров еще были живы. Некоторые пытались им помочь, но когда прибыли сотрудники Национальной полиции, подтвердилась гибель шести человек.

Отмечается, что родственники и близкие погибших также прибыли на место. Со слезами они обнимали друг друга на глазах у десятков очевидцев.

Причина авиакатастрофы устанавливается. Известно, что самолет летел из города Нуэва-Лоха в город Гуаякиль, расположенный приблизительно в 250 км от столицы страны Кито.

В Сети появились кадры трагедии.

"Точный момент, когда самолет потерпел крушение в эту среду. После нескольких пируэтов в воздухе рухнул в рисовом районе", - говорится в сообщении.

#Atención | Momento exacto en que la avioneta siniestrada este miércoles, se desploma en el aire luego de dar algunas piruetas y cae en una zona arrocera del cantón #Salitre #Guayas. Las seis personas a bordo fallecieron >> pic.twitter.com/p36uedBYsi — OromarTV (@oromartv) April 8, 2021

ECUADOR 🇪🇨| Avión Bimotor Piper PA-31 HC-CVC se estrella en una zona rural de #Guayas sus 06 ocupantes fallecieron



El avión cubría la ruta Nueva Loja - Guayaquil pic.twitter.com/VsJ1Stgovl — AeroNoticiasVE 🆕️ (@AeroNoticiasVE) April 7, 2021

Напомним, неизвестный захватил пассажирский самолет в аэропорту, стягиваются силовики: первые детали ЧП

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