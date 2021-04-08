Очевидцы поспешили на помощь, однако было уже слишком поздно

Авиакатастрофа произошла 7 апреля в Эквадоре в провинции Гуайас. На борту двухмоторного самолета типа Cesna находилось шесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира, все они погибли. Самолет с воем рухнул на рисовые поля, передает Eluniverso.

Отмечается, что на борту находилась медицинская бригада, оказывавшая накануне помощь пациенту, больному коронавирусом.

Фермеры, работавшие в этом районе, были встревожены, когда услышали рев самолета.

«Это было похоже на то, как будто он взорвался, развернулся и упал, упал на землю и сразу же взорвался», - рассказал очевидец.

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Свидетели трагелии кинулись к месту крушения и обнаружили, что несколько пассажиров еще были живы. Некоторые пытались им помочь, но когда прибыли сотрудники Национальной полиции, подтвердилась гибель шести человек.

Отмечается, что родственники и близкие погибших также прибыли на место. Со слезами они обнимали друг друга на глазах у десятков очевидцев.

Причина авиакатастрофы устанавливается. Известно, что самолет летел из города Нуэва-Лоха в город Гуаякиль, расположенный приблизительно в 250 км от столицы страны Кито.

В Сети появились кадры трагедии.

"Точный момент, когда самолет потерпел крушение в эту среду. После нескольких пируэтов в воздухе рухнул в рисовом районе", - говорится в сообщении.

Напомним, неизвестный захватил пассажирский самолет в аэропорту, стягиваются силовики: первые детали ЧП

Также Politeka писала, что самолет с людьми рухнул на трассу, превратившись в факел, есть жертвы: "Все горело, было ужасно", кадры