Злоумышленник захватил самолет в международном аэропорту
Так, на данный момент известно, что в аэропорту Нуакшота, столицы Исламской Республики Мавритания (ИРМ), неизвестный угрожает взорвать лайнер.
По данным СМИ, пассажиров в самолете нет. К аэропорту стягиваются отряды сил безопасности Мавритании - требования злоумышленника неизвестны.
Известно, он разговаривал с местными силовиками на английском языке.
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По состоянию на 14:15 в СМИ появилась инфрмация, что самолет в Мавритании захватил американец, он задержан.
Ранее крупная авиакатастрофа в этом году произошла в Индонезии. ЧП произошло днем 9 января с рейсом SJ182, который вылетел из столицы страны Джакарты и направлялся в Понтианак.
Как показывают приборы, сразу после набора высоты пассажирский Boeing 737-500 буквально за одну минуту «упал» на 3000 метров. Вместе с этим диспетчеры потеряли связь с экипажем, а борт полностью пропал с радаров.
Позже стало известно, что самолет упал в море.
Напомним, самолет с десятками пассажиров пропал с радаров, что известно: первые подробности ЧП.
Как сообщала Politeka, самолет рухнул на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".
Также Politeka писала, что ЧП в аэропорту Одессы: самолеты с пассажирами не долетели до места назначения из-за непогоды, видео.