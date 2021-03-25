Злоумышленник захватил самолет в международном аэропорту

Так, на данный момент известно, что в аэропорту Нуакшота, столицы Исламской Республики Мавритания (ИРМ), неизвестный угрожает взорвать лайнер.

По данным СМИ, пассажиров в самолете нет. К аэропорту стягиваются отряды сил безопасности Мавритании - требования злоумышленника неизвестны.

Известно, он разговаривал с местными силовиками на английском языке.

По состоянию на 14:15 в СМИ появилась инфрмация, что самолет в Мавритании захватил американец, он задержан.

Ранее крупная авиакатастрофа в этом году произошла в Индонезии. ЧП произошло днем 9 января с рейсом SJ182, который вылетел из столицы страны Джакарты и направлялся в Понтианак.

Как показывают приборы, сразу после набора высоты пассажирский Boeing 737-500 буквально за одну минуту «упал» на 3000 метров. Вместе с этим диспетчеры потеряли связь с экипажем, а борт полностью пропал с радаров.

Позже стало известно, что самолет упал в море.

Напомним, самолет с десятками пассажиров пропал с радаров, что известно: первые подробности ЧП.

Как сообщала Politeka, самолет рухнул на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".

Также Politeka писала, что ЧП в аэропорту Одессы: самолеты с пассажирами не долетели до места назначения из-за непогоды, видео.