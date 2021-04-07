На Днепропетровщине полицейское авто столкнулось с поездом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой "Днепр оперативный".

Инцидент произошел во вторник, 6 апреля. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Так, в Днепропетровской области столкнулись пригородная электричка Днепр - Кривой Рог и автомобиль правоохранителей. Известно, что авария произошла на железнодорожном переезде со звуковой сигнализацией.

По предварительным данным, на перегоне Верховцево - Кривой Рог водитель полицейского авто выехал на переезд, не убедившись в безопасности движения.

В результате аварии полицейское авто и электричка получили повреждения. У пригородного поезда, в частности, изогнуты лестницы подъема на крышу в кабине машиниста, а также поврежден тормозной цилиндр. Что же касается машины правоохранителей, у транспортного средства разбросана передняя часть.

К счастью, пострадавших в результате аварии нет.

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