В Киеве суд вынес приговор убийце известной стилистики и владелицы столичного салона красоты

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Убийство Екатерины Положай всколыхнуло Украину еще осенью 2015 года.

Тогда тело женщины с колото-резаными ранами нашли в салоне в центре столицы.

Правоохранители раскрыли жестокое убийство.

Следствие выяснило, что расправу тщательно спланировал и организовал ее бывший муж. В тот день он поджидал ее возле работы.

"Обвиняемый с особой жестокостью нанес экс-жене многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, которые привели к ее смерти", - сообщили в прокуратуре.

Позже преступник пытался всячески замести следы и сбить следствие с толку, но выявленные доказательства были неопровержимые.

По результатам судебного рассмотрения прокуратурой полностью доказана вина обвиняемого в совершении этого жестокого убийства. Его приговорили к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы.



У женщины остались двое детей, которым обвиняемый выплатит по пять миллионов гривен.

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