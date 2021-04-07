В Киеве суд вынес приговор убийце известной стилистики и владелицы столичного салона красоты
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Убийство Екатерины Положай всколыхнуло Украину еще осенью 2015 года.
Тогда тело женщины с колото-резаными ранами нашли в салоне в центре столицы.
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Правоохранители раскрыли жестокое убийство.
Следствие выяснило, что расправу тщательно спланировал и организовал ее бывший муж. В тот день он поджидал ее возле работы.
"Обвиняемый с особой жестокостью нанес экс-жене многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, которые привели к ее смерти", - сообщили в прокуратуре.
Позже преступник пытался всячески замести следы и сбить следствие с толку, но выявленные доказательства были неопровержимые.
По результатам судебного рассмотрения прокуратурой полностью доказана вина обвиняемого в совершении этого жестокого убийства. Его приговорили к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы.
У женщины остались двое детей, которым обвиняемый выплатит по пять миллионов гривен.
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