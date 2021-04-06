К правоохранителям обратился местный житель, который и увидел на улице женщину с ребенком.

Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили там местную жительницу в нетрезвом состоянии.

"Она еле держалась на ногах, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью на прохожих и сотрудников полиции. На руках женщина держала 6-месячного малыша, как выяснилось впоследствии, своего внука", - говорится в сообщении.

Ребенка сразу же доставили в больницу, а на его бабушку составили протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство).