Ранее мы рассказывали, что на Черниговщине нетрезвая женщина набросилась с ножом на своего 10-летнего сына из-за того, что мальчик якобы мешал ей употреблять алкоголь.
Как сообщили в полиции, мать догнала ребенка в соседней комнате и нанесла удар в область левого виска. Ребенку удалось сбежать к соседке.
Мальчика госпитализировали с порезом головы. К счастью, все обошлось, и его жизни ничего не угрожает.
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Напомним, в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео.
Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей"