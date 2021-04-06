В Хмельницком выпившая женщина разгуливала улицами с шестимесячным ребенком
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины в Facebook.

К правоохранителям обратился местный житель, который и увидел на улице женщину с ребенком.
Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили там местную жительницу в нетрезвом состоянии.
"Она еле держалась на ногах, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью на прохожих и сотрудников полиции. На руках женщина держала 6-месячного малыша, как выяснилось впоследствии, своего внука", - говорится в сообщении.

Ребенка сразу же доставили в больницу, а на его бабушку составили протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство).

Ранее мы рассказывали, что на Черниговщине нетрезвая женщина набросилась с ножом на своего 10-летнего сына из-за того, что мальчик якобы мешал ей употреблять алкоголь.

Как сообщили в полиции, мать догнала ребенка в соседней комнате и нанесла удар в область левого виска. Ребенку удалось сбежать к соседке.

Мальчика госпитализировали с порезом головы. К счастью, все обошлось, и его жизни ничего не угрожает.

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