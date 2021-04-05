На Донбассе погиб воин ВСУ, который спасал раненых под Шумами

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Игорь Левенок.

Погибшим 3 апреля на Донбассе в результате подрыва на мине оказался воин ВСУ из Луцка Сергей Сулима.

Он вместе с медиком Светланой Землиной 26 марта героически спасал под обстрелом побратимов, раненных под Шумами.

"Прости нас, Сережа! Прости нас всех, дружище, за то, что не уберегли тебя! Если сможешь, прости и тех непутевых, которые избрали для тебя этот путь. Выбрали то, что твоими словами, словами образованного, молодого, энергичного и патриотичного украинца звучало как "...отсутствие волевого решения". Я никогда не забуду нашего разговора! Никогда!!! Ты работал водителем "скорой помощи" в Луцке. Ты выступал на занятиях по патриотизму перед школьниками на Донбассе. Ты вместе со Светланой - боевым медиком без колебаний бросился спасать собратьев, которых расстреливали мокшанские дикари. Ты, с открытой душой, приглашал меня приехать в гости в родной Луцк. Ты теперь для меня навечно стал образцом УКРАИНЦА! Спасибо тебе! Спасибо твоей маме за сына!", – написал Сергей Сулима.

Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, 26 марта украинские позиции в районе поселка Шумы враг накрыл минометным огнем.

В результате обстрела погибло четверо украинских военнослужащих.

Одним из них оказался подполковник Коваль Сергей, который был в АТО с 2014 года.

"Сергей Васильевич всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным Силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования к командиру отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

За плечами опытного командира множество миротворческих операций и наград.

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