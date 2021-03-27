Стало известно имя одного из четырех погибших бойцов ВСУ на Донбассе

Как передает Politeka.net, о герое рассказали в пресс-службе воинской части А2641 в Facebook.

Напомним, 26 марта украинские позиции в районе поселка Шумы враг накрыл минометным огнем.

В результате обстрела погибло четверо украинских военнослужащих.

Одним из них оказался подполковник Коваль Сергей, который был в АТО с 2014 года.

"Сергей Васильевич всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным Силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования к командиру отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

За плечами опытного командира множество миротворческих операций и наград.

"Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки Вооруженных Сил Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича. Светлая память воину", - сказано в сообщении.

Украинцы также выразили соболезнования родным и близким героя.

"Кто вернет маме ребенка, кто будет отвечать?, Какое горе, боль, боль, каждой маме выдержки, пережить это, мне очень больно, очень, Царство Небесное Герою", "Вечная память ... Царство Небесное ... искренние соболезнования родным и близким", "Сердце разрывается от боли", - писали в комментариях под постом.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил горестную весть.

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